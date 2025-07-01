В Думу внесли поправки о праве белорусов участвовать в местных выборах в РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Соответствующий проект закона (№956958-8) размещен во вторник в базе законодательной деятельности Госдумы.

Речь идет о протоколе, подписанном в Москве 13 марта 2025 года.

Протоколом предусматривается, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой договаривающейся стороны, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории этой договаривающейся стороны.



