Чиновники могут обсудить возможность снижения стоимости электроэнергии для ЦОД

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ведомства при необходимости подготовят предложения о снижении стоимости электроэнергии для центров обработки данных, говорится в поручениях премьер-министра Михаила Мишустина по итогам X конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Минцифры, Минэкономразвития и Минэнерго также предстоит проработать механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в развитие центров обработки данных, а при необходимости представить предложения о внесении дополнительных изменений в законодательство, в том числе направленных на снижение стоимости электроэнергии для центров обработки данных", - отмечается в соответствующем сообщении кабмина.

Соответствующие поручения ведомствам нужно отработать до конца третьего квартала.