Мишустин предложил рассмотреть возможность спецтарифов на электричество для ЦОДов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает рассмотреть возможность установления специальных тарифов на электроэнергию для центров обработки данных (ЦОД).

"Еще одна задача - наладить подключение ЦОДов к электричеству и рассмотреть возможность о предоставлении специальных тарифов на его оплату там, где есть профицит электроэнергии", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).

Он также заявил о необходимости активнее использовать механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений для развития ЦОДов.

"В случае необходимости его можно доработать", - отметил премьер-министр.

Он также предложил обсудить какие дополнительные шаги востребованы для стимулирования отрасли.

Рынок ЦОДов является очень капиталоемким, и одной из основных статей его затрат является электроэнергия.

Участники рынка неоднократно обращали внимание на необходимость установления для них льгот в части оплаты электроэнергии. К примеру, весной 2024 года глава "Ростелекома" Михаил Осеевский высказывал предложение реализовать возможность оплаты техприсоединения ЦОДов к электросетям в рассрочку. Ранее он также заявлял о необходимости предусмотреть возможность выхода ЦОДов на оптовый рынок электроэнергии.

В конце ноября 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры, Минэнерго, Минэкономразвития и Минфину проработать вопросы льготного технического присоединения к электрическим сетям новых специализированных центров обработки данных и предоставления льготных тарифов на электроэнергию для таких ЦОДов.