Минцифры РФ сообщило о проработке ограниченных мер господдержки для сегмента ИИ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассматривает в качестве приоритетной меры поддержки компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта (ИИ), льготы на технологическое присоединение и тарифы на электроэнергию, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"У государства сейчас набор инструментов ограничен. Пока мы рассматриваем все-таки в качестве приоритетной меры льготы по техприсоединению и по электричеству, потому что понятно, что это с точки зрения мегаватт очень затратная история. Пока только так. Конечно, субсидии, льготная ставка на приобретение "железа", - пока, к сожалению, для нас эти инструменты недоступны", - сказал Шадаев на форуме Data Fusion в четверг.

Так Шадаев ответил на вопрос, планируются ли какие-то адресные меры поддержки компаниям, развивающим ИИ-технологии, учитывая, что эта отрасль становится все более капиталоемкой и требует больших инвестиций в вычислительные мощности в условиях высоких процентных ставок.

"Проблема понятная, особенно с введением квот, ставки, в целом, тут целый комплекс факторов. Понятно, что нужно специализированное "железо", понятно, что много надо вкладывать вперед, еще до получения экономической отдачи от этих технологий", - сказал глава Минцифры.

В конце ноября 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поручений по развитию в стране ИИ и разработки нацпроекта "Экономика данных" поручил Минцифры, Минэнерго, Минэкономразвития и Минфину проработать вопросы льготного технического присоединения к электрическим сетям новых специализированных центров обработки данных (ЦОД) и предоставления льготных тарифов на электроэнергию для таких ЦОД.