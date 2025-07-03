Срок сдачи второго парома для линии Ванино-Холмск снова перенесли

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Срок сдачи грузопассажирского парома "Василий Ощепков", строящегося с 2017 года для переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область), вновь перенесен, на его достройку требуется 2,6 млрд рублей, сообщил сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин изданию "РЖД-Партнер".

"В настоящее время на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске строится новый паром "Василий Ощепков". Однако срок завершения работ по нему отодвигается почти на 2 года. Для достройки судна необходимо 2,6 млрд рублей, но не определен источник финансирования. По словам Хапочкина, необходимо финансовое обеспечение завершения проекта, чтобы ввести новый паром в эксплуатацию не позднее марта 2026 года.

По словам сенатора, весомая часть грузов перевозится между Сахалином и материковой частью РФ через паромную линию Ванино-Холмск, а имеющегося в настоящее время на линии флота для обеспечения потребностей грузоотправителей недостаточно "с учетом растущего потенциала островного региона, реализации инфраструктурных проектов, развития жилищного строительства".

За январь-июнь 2025 года грузооборот паромной переправы Ванино-Холмск составил 637 тыс. тонн, что на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Минтранса Сахалинской области.

В настоящее время на линии Ванино-Холмск работают паромы "Сахалин-8", "Сахалин-9", "Сахалин-10" и "Александр Деев".

Как сообщалось, в июне 2017 года ПАО "Амурский судостроительный завод" начало строительство двух паромов "Александр Деев" и "Василий Ощепков" для линии Ванино-Холмск. Заказчиком выступила ГТЛК. Тогда сообщалось, что стоимость паромов - 9,8 млрд рублей, из них более 5,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета, остальное - средства бюджета Сахалинской области.

Суда предполагалось передать заказчику в декабре 2019 года, однако из-за введенных в отношении предприятия санкций ему пришлось менять оборудование, искать других поставщиков, что привело к увеличению сроков контрактов. Завод получил отсрочку. В результате паром "Александр Деев" был сдан в эксплуатацию летом 2023 года, а срок сдачи парома "Василий Ощепков" был перенесен на 2024 год, затем на 2025 год.

Эти суда идентичны, имеют усиленный корпус арктического класса Arc5, каждое может одновременно взять на борт 26 вагонов или 30 цистерн, 15 автопоездов, а также 150 пассажиров.

Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок. Возраст действующих на линии паромов "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10" составляет более 30 лет.