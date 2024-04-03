Сахалин просчитывает перспективы нефтехимических производств на острове

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сахалинской области прорабатывают возможность строительства на острове нефтехимических производств и привлекли для экспертизы "СИБУР". Компания по заказу администрации региона уже работает над технико-экономическим обоснованием для ряда проектов.

"Мы хотим, чтобы у нас было нефтеперерабатывающее производство. У нас даже компания "СИБУР" делает технико-экономическое обоснование для создания нефтехимических производств. Благодаря переработке углеводородов будет сформирован новый промышленный район в центральной части Сахалина", - сообщил глава региона Валерий Лимаренко президенту Владимиру Путину.

Он отметил, что в этом районе запланировано строительство морского порта по федеральной концессии. Сейчас, по словам главы Сахалинской области, завершается проектирование объекта, первые строительные работы запланированы на текущий год.

В "СИБУРе" сообщили "Интерфаксу", что разработка ТЭО ведется по заказу региональных властей.

"Варианты, анализируемые в рамках ТЭО, учитывают интересы различных природопользователей, осуществляющих деятельность на Сахалине, и сценарность развития инфраструктуры по добыче и переработке углеводородов. По итогам работы будут предложены возможные проекты, которые могут быть при наличии экономической целесообразности и заинтересованности компаний реализованы в период до 2030 года", - сообщил представитель "СИБУРа".

Лимаренко также напомнил о планах по строительству на Сахалине завода по переработке газового конденсата. Проект обсуждается с "Газпромом". Появление такого объекта, по словам губернатора, позволит обеспечить остров необходимыми видами топлива, которые сейчас завозятся с материка: бензином, авиакеросином, дизельным топливом.

Говоря о действующих нефтегазовых проектах на территории региона - шельфовых "Сахалин-1" и "Сахалин-2", Лимаренко отметил, что они продолжают работу и развиваются, несмотря на санкции и уход их прежних операторов - Exxon и Shell соответственно.

"Это был трудный период, но мы заранее, поскольку работаем над технопарком и появились российские сервисные компании, успели сделать локализацию, и когда они ушли (Exxon и Shell - ИФ), у нас ситуация сильно не изменилась. А в будущем, я думаю, появятся наши, российские, технологии, которые будут еще и лучше", - сказал глава Сахалинской области.