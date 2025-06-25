Трамп сообщил, что планирует провести разговор с Путиным

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я поговорю с Путиным", - сказал он на пресс-конференции в Гааге. При этом президент США не уточнил, когда может состояться такой разговор.

Трамп пояснил, что ранее в среду провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Он был очень мил со мной", - отметил президент США.

По словам Трампа, он не обсуждал на этой встрече прекращение огня на Украине. При этом он считает, что Зеленский "хочет, чтобы все это закончилось". Теперь президент США намерен в ходе контактов с Путиным выяснить, готов ли он к завершению украинского конфликта.