Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Президент США заявил, что пока не заинтересовался предложением российского коллеги о помощи в иранском урегулировании

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел накануне телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я разговаривал с ним вчера", - сказал Трамп журналистам на лужайке у Белого дома.

Американский лидер добавил, что пока не заинтересован в предложении президента России помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

"Он предложил помочь сыграть роль посредника. И я сказал: "Сделайте мне одолжение: урегулируйте сначала ту проблему, которая есть у вас. Владимир, давайте сначала решим ситуацию, связанную с Россией? А потом уже можете заняться Ираном", - добавил он.