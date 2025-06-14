Путин и Трамп обсудили опасное обострение на Ближнем Востоке

Разговор продолжался около часа

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом СШ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌А Дональдом Трампом. Разговор продолжался около часа, если быть точным - 50 минут, был содержательным, откровенным и главное - весьма полезным", - сказал Ушаков журналистам в субботу.

По его словам, "в центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке". "Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе", - сказал Ушаков. Трамп также оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную, но признал эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана.

"Характерно, что российский ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе", - сказал журналистам помощник президента.

Путин поздравил Трампа, которму исполнилось сегодня 7‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌9 лет, с днем рождения. "Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - рассказал Ушаков. - "Кстати, Владимир Путин обратил внимание, что сегодня в Соединенных Штатах отмечают день американского флага и 250-летие сухопутных войск. Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны".





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