Господдержка фермеров в 2026 году может остаться на уровне 15 млрд рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Господдержка фермерских хозяйства в России в 2026 году может сохраниться на уровне 2024 и 2025 годов - 15 млрд рублей.

"С точки зрения мер поддержки здесь у нас все стабильно. Два года поддержка в 15 млрд рублей. На следующий год мы надеемся ее сохранить в таком же размере", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме малого бизнеса в рамках Всероссийского дня поля.

"Будем защищать малый бизнес, чтобы финансирование не снижалось", - добавила она.

Как считает министр, стабилизации господдержки фермеров во многом будет способствовать новый федеральный проект по развитию малого агробизнеса. "Надеемся, что правительство нас поддержит, мы сделаем отдельный федеральный проект по развитию малого сельхозбизнеса, - сообщила она. - Мы это делаем для того, чтобы зафиксировать финансовые возможности. Сейчас деньги по "малышам" размазаны по разным программам, их можно перераспределять. Регионы их часто перераспределяют. Надеюсь, со следующего года мы их зафиксируем (в новом федеральном проекте - ИФ). Их можно будет перераспределять только внутри мер поддержки по "малышам", больше никто их получить не сможет".

Кроме того, будет дифференцирован подход к размерам грантов. В частности, гранты "Агростартап" и на развитие семейных ферм предполагается объединить и сделать грант "Развитие фермерского хозяйства", его размер составит от 5 до 30 млн рублей в зависимости от суммы софинансирования.

"И плюс сохраняются субсидии на развитие семейных ферм и грант "Агромотиватор", который был введен в этом году для участников СВО. 44 проекта было отобрано в его рамках. Сейчас есть заявки от всех регионов. Надеюсь, что в следующем году мы сумму увеличим, и все регионы, где есть сельское хозяйство, будут в этом участвовать", - сказал Лут.

Министр сообщила, что доля фермерского сообщества в производстве продукции АПК составляет 14%. "Хорошая доля, она растет каждый год", - отметила она. Комментируя появляющиеся время от времени сообщения о том, что фермеров становится меньше, она сказала: "Нет, это не так, у нас фермеры становятся крупнее. Фермерский бизнес становится крепче, это видно с каждым годом".

Согласно ее презентации, доля фермеров в производстве зерна составляет 30%, мяса - 4%, овощей открытого грунта - 24%, молока - 9%, картофеля - 16%, плодов и ягод - 7%.