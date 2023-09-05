Меры господдержки малого бизнеса в сфере АПК с 2024 года будут расширены

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ с 2024 года планирует расширить меры господдержки организаций малых форм хозяйствования, сообщила директор Агентства развития сельских территорий Рената Бибарсова в ходе Всероссийского форума содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса России, который открылся в Туле во вторник.

В частности, по ее словам, новшества коснутся предоставления субсидий на возмещение затрат организациям потребительской кооперации.

"С 2024 года мы добавили в список получателей этих субсидий организации потребительской кооперации, которые соответствуют требованиям сельхозтоваропроизводителя. То есть наряду с кооперативами сельскохозяйственными потребительские общества также смогут получать субсидии в случае, если они являются производителями сельхозпродукции", - сказала Бибарсова.

По ее словам, со следующего года добавляется еще один грант для вновь созданных кооперативов.

"Для тех кооперативов, которые вновь созданы и у которых на сегодняшний день нет средств для старта своего бизнеса, будет предусмотрен грант в размере до 10 млн рублей. То есть некий агростартап в кооперации", - отметила Бибарсова.

Она также сообщила, что сохраняются меры господдержки для личных подсобных хозяйств, ИП и крестьянско-фермерских хозяйств, а также для сельхозорганизаций, являющихся субъектами микро - и малого предпринимательства.

"Мы решили оставить грант на развитие семейной фермы, но только на капитальные затраты. То есть это строительство, приобретение помещений под производство и переработку сельхозпродукции, а также проведение реконструкции и модернизации. Также грант предоставляется, если это комплексный проект, который предусматривает как строительство, так и наполнение этих ферм животными, техникой, оборудованием и т.д.", - подчеркнула Бибарсова.

"В случае, если проект касается только приобретения скота, либо саженцев, или только приобретения техники, то на такие некапитальные затраты семейным фермам будут предоставляться уже субсидии. На возмещение этих затрат будет предоставляться сумма в размере до 60% от затрат, как и при грантовой поддержке", - добавила она.

Как пояснила Бибарсова, механизм поддержки мощностей по хранению и логистики будет запущен уже после принятия законопроекта, которым вводятся понятия "фермерская продукция" и "агрегаторы фермерской продукции". Поддержка агрегаторов будет осуществляться из региональных бюджетов.

По ее словам, также будет продолжена реализация федерального проекта содействия занятости в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В частности, сохраняются меры господдержки сельхозтоваропроизводителей на целевое обучение и практику. При этом теперь будет предоставляться грант и образовательным организациям на формирование кадрового резерва в сфере АПК.