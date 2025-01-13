Правительство РФ актуализировало правила предоставления господдержки агробизнесу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму сельского хозяйства, направленные на поддержку агробизнеса, в том числе на обеспечение АПК кадрами.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, с 1 января 2025 года в рамках программы ветераны, а также участники спецоперации, уволенные в запас, смогут получить грант "Агромотиватор", необходимый для начала предпринимательской деятельности. Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до 7 млн рублей, на ведение агробизнеса по другим направлениям - до 5 млн рублей. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты.

Подписанное постановление также предоставляет ряд новых возможностей для получателей гранта "Агростартап". Так, срок его использования для сельхозпроизводителей, работающих на приграничных территориях, увеличен с 18 до 30 месяцев.

Кроме того, теперь предприятиям агропрома будет компенсироваться часть расходов по договорам о целевом обучении на аграрных направлениях в вузах и часть расходов на оплату труда и проживание привлеченных на практику студентов агарных вузов и студентов сельскохозяйственных направлений неаграрных вузов.

Актуализированные правила предоставления господдержки предполагают введение ряда стимулирующих выплат. Так, выплаты в размере 40 тыс. рублей в месяц предназначены для специалистов вузов и научных организаций, принимающих участие в реализации проектов, направленных на опережающую технологическую модернизацию и инновационное развитие АПК. Размер стимулирующей выплаты для учителей, преподающих профильные предметы в агротехнологических классах в сельских школах, составит 30 тыс. рублей в месяц.

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами в понедельник, глава правительства Михаил Мишустин отметил, что для детей, которые получают дополнительное обучение, должны быть созданы комфортные условия. Поэтому государство частично возместит затраты на капитальный ремонт и оснащение оборудованием этих образовательных организаций, а также специальных учебных заведений, курируемых Минсельхозом.

Помимо этого, агропредприятия и индивидуальные предприниматели смогут возвратить часть средств, потраченных ими на строительство или приобретение жилья для преподавателей аграрных вузов - оно будет предоставляться педагогам по договору найма. Это правило будет распространяться на вузы, находящиеся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора. При этом преподаватели, снимающие такое жилье, смогут выкупить его в собственность после пяти лет работы в агровузе по цене, не превышающей 20% расчетной стоимости, после 10 лет работы - за 1% расчетной стоимости.

В целом размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30% до 95%. Всего на эти цели предусмотрено свыше 6,5 млрд рублей.