На проект "Развитие малого агробизнеса" в 2026 году могут выделить 6,7 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Финансирование федерального проекта "Развитие малого агробизнеса", реализация которого начнется в 2026 году, может составить 6 714,7 млн рублей, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на предстоящие три года.

В 2027-2028 годах объем финансирование предусмотрено по 6 614,7 млн рублей в год.

В частности, субсидии на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса в 2026-2028 годах предусмотрены по 5 984,7 млн рублей в год, на развитие сельского туризма - в 2026 году 730 млн рублей, в 2027-2028 годах - по 630 млн рублей.

Как уточняется в документе, в рамках этого федерального проекта осуществляются мероприятия, направленные на поддержку сельхозпроизводителей, связанных с реализацией проекта по внедрению газопоршневых установок; фермеров и на развитие сельской кооперации; переработчиков при закупке сельскохозяйственной продукции у населения; индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий (проект по организации мини-пекарен).

Как сообщалось, с 2026 года Минсельхоз решил объединить все меры господдержки малого агробизнеса в единый федеральный проект.

"Мы это делаем для того, чтобы зафиксировать финансовые возможности. Сейчас деньги по "малышам" размазаны по разным программам, их можно перераспределять. Регионы их часто перераспределяют. Надеюсь, со следующего года мы их зафиксируем (в новом федеральном проекте - ИФ). Их можно будет перераспределять только внутри мер поддержки по "малышам", больше никто их получить не сможет", - заявляла министр сельского хозяйства Оксана Лут в июле.

По данным Минсельхоза, доля фермеров в производстве продукции АПК составляет 14%, в том числе в производстве зерна - 30%, мяса - 4%, овощей открытого грунта - 24%, молока - 9%, картофеля - 16%, плодов и ягод - 7%.