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Глава Карабудахкентского района Дагестана арестован по делу о мошенничестве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении главы Карабудахкентского района Дагестана, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СКР по республике в своем телеграм-канале в воскресенье.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу, на срок до 2 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики сообщили, что согласно материалу следствия, обвиняемый сообщил гендиректору ООО НПО "Югстройсервис" о возможности заключения контракта на выполнение работ по строительству водопровода с ООО "Абукъ" при условии передачи ему 20% от цены подряда.

В РоссииГлава Карабудахкентского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничествеЧитать подробнее

Таким образом, в период с 18 сентября 2019 года по 31 декабря 2020 года по мере перечисления денег по контракту около 57 миллионов рублей было похищено главой района, руководителем общества и другими неустановленными лицами.

Ранее сообщалось, что чиновник был задержан в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В правоохранительных органах республики уточнили, что глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который 25 июня был задержан по уголовному делу о хищениях, а впоследствии отпущен под подписку о невыезде.

СКР Дагестан Карабудахкентский район
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