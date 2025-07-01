Госсекретарь Дагестана Магомедов отправлен в отставку

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Магомед-Султан Магомедов освобожден должности государственного секретаря Дагестана, сообщает пресс-служба главы республики.

25 июня Магомедов был задержан по уголовному делу о хищениях в ходе приватизации одного из предприятий. Прошли обыски в его домовладении и по другим адресам. 26 июня Магомедов был отпущен под подписку о невыезде.

В тот же день Советский районный суд Махачкалы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса ООО "Каспетролсервис" (Дагестан, прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт") и связанных с ним компаний, сообщала объединенная пресс-служба судов республики.

По ходатайству сторон дело было назначено к рассмотрению на 26 июня. В суде ответчики и их представители исковые требования полностью признали и не оспаривали изложенные в иске обстоятельства, сообщала пресс-служба.

Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру.

Суд также применил обеспечительные меры в виде ареста имущества и запрета на совершение с ним регистрационных действий. Решение в законную силу еще не вступило.