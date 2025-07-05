Глава Карабудахкентского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении главы Карабудахкентского района Дагестана, чиновник в настоящее время задержан, сообщает следственное управление СКР по республике в своем телеграм-канале в субботу.

"По версии следствия, глава Карабудахкентского района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этих преступных действий были похищены денежные средства в размере более 56 млн рублей.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Уточняется, что задержанному главе района обвинение по данной статье уже предъявлено. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

В свою очередь в правоохранительных органах республики "Интерфаксу" сообщили, что глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который 25 июня был задержан по уголовному делу о хищениях, а впоследствии отпущен под подписку о невыезде.