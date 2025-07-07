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Никитин назначен и.о. главы Минтранса РФ после отставки Старовойта

Никитин назначен и.о. главы Минтранса РФ после отставки Старовойта
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Андрей Никитин, до недавнего времени занимавший пост замглавы Минтранса РФ, а до этого - губернатора Новгородской области, назначен на должность исполняющего обязанности министра транспорта.

Подписан соответствующий указ президента Владимира Путина, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Путин также провел рабочую встречу с Никитиным - ее транслировал телеканал "Россия 24". Президент предложил Никитину "сделать еще один шаг вперед по карьерной лестнице", поработав в качестве и.о. министра транспорта, а также сообщил, что намерен внести его кандидатуру в Госдуму для утверждения министром.

"Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные, результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я, в свою очередь, подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства", - сказал Путин.

"Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы - самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", - ответил Никитин, пообещав президенту "работать с полной отдачей".

Ранее в понедельник президентским указом от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Формулировка о причинах отставки в документе отсутствует. Старовойт проработал на этой должности с мая 2024 года.

Никитин был назначен на пост замминистра транспорта в феврале этого года. Ранее, с октября 2017-го, он был губернатором Новгородской области. В 2011-2017 гг. возглавлял Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

В Минтрансе Никитин стал ответственным за "информатизацию и автоматизацию транспортного комплекса России", сообщали в пресс-службе ведомства. Также ему доверили вопросы разработки и реализации основных документов стратегического развития транспортных отраслей. До Никитина цифровизацию в Минтрансе курировал Дмитрий Баканов, который после ухода из министерства возглавил "Роскосмос" вместо Юрия Борисова.

Владимир Путин Андрей Никитин Минтранс РФ Роман Старовойт
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