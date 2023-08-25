Минобрнауки отметило подорожание обучения в вузах с сентября в среднем на 9%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские вузы увеличили плату за обучение на 9% в 2023/2024 учебном году, а почти по четверти направлений подготовки плата за обучение увеличена лишь на размер инфляции - 5,5%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

"В 2023 году нормативные затраты (вузов - ИФ) выросли по сравнению с 2022 годом в среднем на 9%. На те же 9% вузы в текущем году в среднем повысили стоимость обучения", - сказали в ведомстве.

Стоимость обучения почти по четверти направлений подготовки сохранена на уровне 2022 года, также 23% направлений проиндексированы не более, чем на уровень инфляции, предусмотренный федеральным законом - 5,5%.

В Минобрнауки не фиксируют повсеместного увеличения стоимости обучения в российских вузах. Там отметили, что, как правило, университеты подходят к этому вопросу взвешенно, выборочно увеличивая стоимость лишь по отдельным востребованным направлениям подготовки.

В НИУ ВШЭ в 2023 году стоимость обучения по двум третям направлений подготовки с учетом всех форм обучения осталась на уровне прошлого года. По остальным - увеличилась в среднем в пределах темпа роста норматива затрат, подчеркнули в пресс-службе.

Ряд опрошенных "Интерфаксом" вузов фиксирует аналогичный рост платы за обучения на учебный год 2023/2024. Однако в МИФИ отметили рост платы за обучения по наиболее популярным направлениям - от 19 до 21%. Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев сообщил о 10% росте стоимости обучения для первокурсников в сравнении с прошлым годом.

В МГТУ имени Баумана сообщили, что стоимость обучения, впервые за три года, повышена по большинству направлений подготовки на 9% и составляет 294 - 329 - 381 тысячу рублей в год, в зависимости от стоимостной группы.

Президентская академия РАНХиГС также сообщила "Интерфаксу" о повышении цен в среднем на 10% для набора на первый курс 2023-2024 года, а на второй и последующий год не более чем на 5,5%. В академии пояснили, что это решение было принято в соответствии с годовым приростом тарифов на коммунальные услуги, динамикой потребительских цен и ростом инфляции.