Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщили в пресс-службе кабмина.

Ранее в понедельник указом президента Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса. До этого он был заместителем министра, курировал в ведомстве цифровизацию и разработку стратегий транспортных отраслей.

Также в понедельник утром стало известно, что указом президента от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Позднее Следственный комитет сообщил, что Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье: обстоятельства произошедшего устанавливаются, основная версия - самоубийство.

Никитин родился в 1979 году в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2011-2017 годах возглавлял "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В феврале 2017-го был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, в сентябре того же года победил на выборах губернатора, в 2022 году был переизбран на второй срок.

В феврале 2025 года Никитин стал заместителем министра транспорта. В этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.