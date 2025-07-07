Госдума рассмотрит назначение Никитина министром транспорта 8 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил через пресс-службу палаты, что депутаты 8 июля рассмотрят кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.

Володин в соответствии со статьей 148.1 регламента Госдумы информировал депутатов о внесении председателем правительства Михаилом Мишустиным представление по кандидатуре Андрея Никитина на должность министра транспорта. Поступившие документы председатель Госдумы направил в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Встречи Никитина с профильным комитетом и фракциями пройдут 7 июля. Профильный комитет по итогам рассмотрения представленной кандидатуры внесет проект постановления на Совет Думы, который состоится перед пленарным заседанием во вторник.

В соответствии с Регламентом ГД (статья 148.1, п. 4) Госдума рассматривает представленную премьер-минимтром кандидатуру на должность федерального министра в течение недели со дня внесения соответствующего представления.

Кандидатуру Никитина 7 июля внес в Госдуму премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее в этот день президент Владимир Путин снял с должности главы Минтранса Романа Старовойта и назначил Никитина врио министра. До этого Никитин был заместителем министра, курировал в ведомстве цифровизацию и разработку стратегий транспортных отраслей.

СКР сообщил, что Старовойт был найден мертвым в Одинцовском районе Московской области.