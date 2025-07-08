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Совет Думы включил в повестку вторника утверждение Никитина министром транспорта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет Думы включил в повестку 8 июля вопрос об утверждении Андрея Никитина министром транспорта , сообщил через пресс-службу спикер палаты Вячеслав Володин.

Депутаты рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании.

Ранее думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал утвердить в должности федерального министра Никитина, кандидатуру которого внес в парламент премьер-министр Михаил Мишустин.

Утром 7 июля президент Владимир Путин снял с должности главы Минтранса Романа Старовойта и назначил Никитина врио министра. До этого Никитин был заместителем министра, курировал в ведомстве цифровизацию и разработку стратегий транспортных отраслей.

Позднее Мишустин внес в Госдуму проект постановления о назначении Никитина министром. В тот же день Никитин провел встречи с думскими фракциями и профильным комитетом.

Днем СКР сообщил, что Старовойта нашли мертвым в Подмосковье.

Минтранс Совет Думы Вячеслав Володин Владимир Путин Михаил Мишустин Андрей Никитин Роман Старовойт
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