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Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе жару выше 30 градусов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов ожидается в столице с 7 по 10 июля, следует из данных Гидрометцентра России.

"Днем 7-10 июля в Москве ожидается сильная жара (температура 30...33°)", - говорится в экстренном сообщении Гидрометцентра.

В связи с сильной жарой в Москве с понедельника будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности, означающий, что погода опасна.

В минувшую пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что температурные колебания еще будут в июле, но возвращения холодной погоды, которая была в конце июня и в начале июля, не ожидается.

Москва Гидрометцентр РФ
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