В Москве запустят программу по поддержке рождаемости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Москва в сентябре первой в России запускает программу по планированию беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем, в проекте смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет, сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нём смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет. Думаю, москвички уже могли заметить в своих электронных картах направление на анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ)", - сказала она.

Совместно с специалистами-репродуктологами и акушерами-гинекологами был разработан проект, который может помочь женщинам спланировать беременность и родить здорового ребенка с применением в том числе современных репродуктивных технологий. Заммэра уточнила, что ранее они не были доступны за счет государственного финансирования. Сейчас для женщин с постоянной регистрацией в Москве и Московской области все процедуры будут бесплатными, сообщила она.

В Центрах женского здоровья и в женских консультациях жительницам столицы впервые будет предложено узнать о возможностях организма и бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня АМГ. Ракова уточнила, что этот гормон напрямую связан со способностью забеременеть. Он показывает, насколько высока фертильность женщины и каково количество имеющихся у нее яйцеклеток.

Если его уровень будет снижен, то женщину пригласят в удобное время в Центр женского здоровья или женскую консультацию и предложат полный комплекс необходимых мероприятий, чтобы она стала мамой здорового ребенка. Например, бесплатно сохранить яйцеклетки в специализированном биобанке с помощью заморозки - криоконсервации. В будущем женщина сможет использовать их, чтобы забеременеть.

По словам Раковой, также будет представлена возможность бесплатно воспользоваться дорогостоящими процедурами искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона, но перед этим определенным группам женщин будет предложено сделать генетическую диагностику эмбрионов. Этот метод позволяет проводить хромосомные и генетические исследования эмбрионов перед их переносом женщине. Он необходим случаях, когда высок риск появления ребёнка с генетическими аномалиями, и помогает определить наследственное заболевание.

Заммэра отметила, что средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка в Москве сегодня приближается уже к 29 годам. "Сегодня молодая женщина уверена, что сможет родить в любой момент. И базово это действительно так, московская медицина обладает всеми возможностями, чтобы обеспечить безопасное ведение беременности, роды и помощь новорожденному практически в любой ситуации. Но организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности", - сказала Ракова.