Мурашко заявил, что 46 тыс. женщин в РФ отказались от аборта в прошлом году

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России по итогам прошлого года 46 тысяч женщин отказались от прерывания беременности, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности, сделана новая методология, анкетирование и информирование о тех вариантах поддержки для женщины в стадии репродуктивного выбора", - сказал Мурашко в пятницу на заседании Совета законодателей РФ.

Министр добавил, что показатель по количеству процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в стране увеличился на 25% за последние пять лет.

Мурашко также сообщил, что показатель младенческой смертности в РФ в настоящее время является самым низким за всю историю (4,2 промилле). Министр уточнил, что 25 регионов страны уже достигли показателя ниже, чем 4,2 промилле, и "уже работают в показателе 3,5 (промилле - ИФ)".

Кроме того, в России реализована программа по скринингам на 40 врожденных и (или) наследственных заболеваний. Так, удалось избежать инвалидности 251 ребенка, у которых не было клинических проявлений.

"Это очень хороший результат в стране, это лучший показатель в мире по количеству скринингов", - отметил Мурашко.