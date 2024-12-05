Суд отказал АСВ во взыскании с бывших руководителей "Югры" более 235 млрд рублей убытков

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 29 ноября отказал Агентству по страхованию вкладов (конкурсный управляющий) во взыскании с бывших руководителей банка "Югра" более 235 млрд рублей убытков, сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

Суд 29 ноября объединил в одно производство около 30 требований агентства к бывшим топ-менеджерам банка и ряду компаний.

Заявленные требования конкурсного управляющего банка "Югра" о взыскании убытков с контролирующих должника лиц оставлены без удовлетворения, говорится в информации на сайте агентства.

Общий объем требований, заявленных ГК "АСВ" к лицам, ранее контролировавшим банк "Югра", превышает 235 млрд рублей.

Среди ответчиков по всем требованиям - бывший владелец банка Алексей Хотин.

Суд ранее привлек Банк России к участию во всех процессах как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у банка лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась до более чем 20 млрд рублей. В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей кредитной организации. Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрия Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 315 млн рублей по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 ноября 2024 года отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 9 октября по заявлению Альфа-банка ввел процедуру реструктуризации долгов Хотина, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.