Анкара ждет от Киева сигнала о готовности к новому раунду переговоров с Москвой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Москва уже заявила о готовности к новому раунду переговоров в Стамбуле, сейчас в Турции ожидают ответа Киева и находятся с ним на связи, заявил Anadolu глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Фидан отметил, что, по оценке Анкары, предыдущие раунды переговоров в Стамбуле были полезны и принесли результаты.

Также, по словам министра, продолжаются обсуждения о том, необходима ли встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для достижения прекращения огня, или этого можно добиться, ограничившись текущими переговорными делегациями.

Глава турецкого МИД призвал стороны продолжать диалог и "креативно подходить" к поиску компромиссов по Украине.

Прямые переговоры делегаций России и Украины прошли 16 мая нынешнего года в Стамбуле, второй раунд состоялся там же 2 июня.