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Москалькова не получала ответа Баку о жестком задержании россиян в Азербайджане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева получила ходатайство о проведении проверки и оказании помощи российским гражданам, задержанным в Азербайджане, сообщила журналистам в Бишкеке уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Ходатайство о проведении проверки адекватности принятых против задержанных россиян мер было направлено азербайджанский стороне. Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сообщила, что получила мое ходатайство о проведении проверки и оказании помощи. Но о результатах проверки пока я не проинформирована", - сказала Москалькова.

По ее словам, Москва рассчитывает на отказ от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных.

"Очень важно, чтобы у наших граждан были те адвокаты, кого выбрали они сами. Чтобы не применялись избыточно публичные и чрезмерные жесткие меры, противоречащие международным нормам права, а несправедливости и незаконности были устранены", - подчеркнула Москалькова.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые обвиняются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Их задержание вызвало негативную реакцию Баку. В республике отменили мероприятия с российским участием, кроме того были задержаны несколько россиян, в том числе журналистов.

Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста.

Азербайджан Екатеринбург Татьяна Москалькова Сабина Алиева
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