Консул РФ провел трехчасовую встречу с арестованными в Азербайджане россиянами

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Консул России в Баку провел трехчасовую встречу с арестованными в Азербайджане россиянами, сообщили в посольстве РФ в Азербайджане.

"Мы подтверждает, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трех часов общался с нашими соотечественниками", - заявили в диппредставительстве.

Подробностей встречи дипмиссия не привела.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в Азербайджане согласовали доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в этой стране гражданам России.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые обвиняются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. В республике отменили мероприятия с участием РФ, также были задержаны несколько россиян, в том числе журналистов.