"РусГидро" еще не приняло решение об отказе от дивидендов до 2028 года

Компания продолжает ждать директивы правительства по дивидендам-2024

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "РусГидро" ждет решение правительства по дивидендам за 2024 год, решение об отказе от выплат до 2028 года также пока не принято, сообщил журналистам член правления компании Сергей Киров.

"Вопрос рассматривается в правительстве России. Есть поручения по стабилизации финансового состояния "РусГидро". Все материалы нами направлены и профильными ведомствами рассмотрены. Ждем решение", - ответил Киров на вопрос о дивидендах за 2024 г.

Возможность проведения внеочередного собрания акционеров по этому вопросу также зависит от решения правительства, ответил топ-менеджер на соответствующий вопрос.

Решение об отказе "РусГидро" от выплаты дивидендов до 2028 года также пока не принято. Киров напомнил, что компания сейчас находится в активном инвестиционном цикле, строит более 2 ГВт мощностей на Дальнем Востоке. Объем инвестиций Киров оценил в более чем 900 млрд рублей.

"Все они (проекты строительства ТЭС - ИФ) - с гарантированной доходностью согласно постановлению правительства. Но сегодня компании требуется денежный поток, чтобы эти объекты построить и ввести в эксплуатацию. В последующем средства будут с нормой доходности возвращены, тогда появится положительный денежный поток, в том числе и для выплаты дивидендов. На текущий момент мы считаем, что важнее построить и запустить электростанции", - рассказал Киров.

По его словам, сегодня с учетом высокой ставки Банка России привлечь такой объем инвестиций достаточно сложно, "РусГидро" уже несет высокие процентные расходы.

"Поэтому мы считаем, что в текущий период этого инвестиционного цикла необходимо сконцентрировать финансовый поток на реализацию проектов строительства, а в последующем вернуть его акционерам с той нормой доходности, которая гарантирована по этому инвестиционному проекту", - заключил Киров.

В конце июня акционеры "РусГидро" не приняли решение по дивидендам за 2024 года.

Перед этим совет директоров "РусГидро" предложил акционерами два варианта распределения прибыли за 2024 год: отсутствие дивидендов или выплата 0,0756 рубля на акцию. На момент утверждения бюллетеня для голосования рекомендации акционерам не были сформированы, поэтому было предложено два варианта. Итоговые рекомендации будут сформированы с учетом позиции правительства, говорилось в материалах компании.

Аналогичная ситуация сложилась и на прошлом годовом собрании акционеров "РусГидро". Тогда были предложены варианты отсутствия дивидендов или выплата 0,0779 рубля на акцию. Решение так и не было принято из-за отсутствия директивы основного акционера - государства в лице Росимущества.

Ранее сообщалось о подготовке правительством и руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 года.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.