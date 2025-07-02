Акционеры "РусГидро" не приняли решение по дивидендам за 2024 год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "РусГидро" не приняли решения по дивидендам за 2024 год, сообщила компания после годового собрания.

Ранее совет директоров "РусГидро" предложил акционерами два варианта распределения прибыли за 2024 год: отсутствие дивидендов или выплата 0,0756 рубля на акцию. На момент утверждения бюллетеня для голосования рекомендации акционерам не были сформированы, поэтому было предложено два варианта. Итоговые рекомендации будут сформированы с учетом позиции правительства, говорилось в материалах компании.

Аналогичная ситуация сложилась и на прошлом годовом собрании акционеров "РусГидро". Тогда были предложены варианты отсутствия дивидендов или выплата 0,0779 рубля на акцию. Решение так и не было принято из-за отсутствия директивы основного акционера - РФ в лице Росимущества.

Ранее сообщалось о подготовке правительством вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 года.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.