Инвестпрограмма "РусГидро" до 2029 года запланирована на уровне 1,13 трлн рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма "РусГидро" до 2029 года запланирована на уровне 1,13 трлн рублей, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин президенту Владимиру Путину.

"Если говорить об инвестпрограмме до 2029 года, она у нас в финансовом эквиваленте сейчас где-то порядка 1,13 трлн рублей. Это где-то 3,3 ГВт мы запланировали до 2029 года", - рассказал Хмарин.

Топ-менеджер напомнил, что 80% инвестпрограммы компании связано с Дальним Востоком.

В то же время он отметил тяжелое финансовое состояние компании.

"Высокая инфляция и, соответственно, высокая закредитованность компании. Конечно, когда процентные ставки в стране большие, то совмещать высокие инвестиционные темпы достаточно трудно, потому что энергетика всегда относилась к социальным отраслям, и мы не можем поднимать стоимость своей продукции, киловатта, на рыночных, скажем так, основаниях", - сказал Хмарин.

Тем не менее компания продолжает проекты модернизации и строительства тепловых мощностей, заверил он.

Ранее сообщалось о подготовке правительством и руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 года.

Член правления "РусГидро" Сергей Киров рассказал журналистам, что компания ждет от правительства решение по дивидендам за 2024 год и по отказу от выплат до 2028 года. Он также отметил, что "РусГидро" сейчас находится в активной инвестиционной фазе.

"Все они (проекты строительства ТЭС - ИФ) - с гарантированной доходностью согласно постановлению правительства. Но сегодня компании требуется денежный поток, чтобы эти объекты построить и ввести в эксплуатацию. В последующем средства будут с нормой доходности возвращены, тогда появится положительный денежный поток, в том числе и для выплаты дивидендов. На текущий момент мы считаем, что важнее построить и запустить электростанции", - рассказал Киров.

В конце июня акционеры "РусГидро" не приняли решение по дивидендам за 2024 год. Аналогичная ситуация сложилась и на прошлом годовом собрании акционеров компании.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.