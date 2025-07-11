Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"01:00 (мск - ИФ). С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Количество машин в очереди перед Крымским мостом в четверг постепенно возрастало, к вечеру со стороны Керчи - превысило тысячу. Со стороны Тамани были небольшие очереди днем, в течение трех часов они были устранены.