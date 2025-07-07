Число машин в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани превысило тысячу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Тамани в понедельник утром ожидают 1050 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00 (по московскому времени - ИФ). В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа. Со стороны Керчи очередей нет.