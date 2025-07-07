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Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в понедельник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00 (мск - ИФ). С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Количество машин в очереди перед Крымским мостом с утра понедельника превысило тысячу, автомобилисты ожидали со стороны Тамани. Во второй половине дня количество машин в очереди в Краснодарском крае начало уменьшаться, но появились ожидающие со стороны Керчи, а общее количество автотранспорта с обоих сторон перевалило за 1,7 тысячи. Поздно вечером очереди с обоих сторон начали снижаться.

Крымский мост
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