Число машин в очереди перед Крымским мостом вновь превысило тысячу

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу днем ожидают 1009 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00 (по Москве - ИФ). В очереди со стороны Тамани находится 45 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 964 транспортных средства", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ожидание в очереди со стороны Керчи оценивается в три часа.

Очереди автомашин, ожидающих досмотра для проезда через Крымский мост, превышают тысячу второй день подряд: в четверг число машин в ожидании со стороны Керчи превысило тысячу вечером, в ночь на пятницу очереди были устранены. С раннего утра пятницы они вновь начали расти.