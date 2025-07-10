Крупный лесной пожар локализован в Ростовской области

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пожарные в Ростовской области локализовали возгорание в Каменском лесничестве, начавшееся накануне днем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг.

"В 13:30 лесной пожар локализован на площади 433 га: низовой - на 375 га, верховой - на 58 га", - говорится в сообщении.

Ранее в Минприроды региона сообщили, что в минувшую среду на территории Каменского лесничества в 14:40 был зафиксирован пожар. К 7:00 четверга его площадь достигала 324 га, а к 12:00 возросла до 427 га. Погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекли 293 человека и 91 единицу техники.