Пять лесных пожаров тушат в Томской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки ликвидировали пять возгораний в лесах Томской области, сообщает пресс-служба областного департамента лесного хозяйства во вторник.

Согласно сообщению, в настоящее время в Томской области действует пять лесных пожаров, один из которых удалось локализовать. Накануне было зафиксировано семь возгораний в лесах региона.

По данным пресс-службы, всего с начала года в регионе зафиксировано 203 лесных пожаров на общей площади 3 тыс. 404,48 га. Таким образом, за сутки общая площадь пожаров выросла на 473 га.

С 10 июня в Томской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки из-за установившейся сухой жаркой погоды и высоким классом пожарной опасности установлен режим повышенной готовности.

До 31 июля 2025 года продлен особый противопожарный режим на всей территории региона.