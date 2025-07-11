Поиск

Пять лесных пожаров тушат в Томской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки ликвидировали пять возгораний в лесах Томской области, сообщает пресс-служба областного департамента лесного хозяйства во вторник.

Согласно сообщению, в настоящее время в Томской области действует пять лесных пожаров, один из которых удалось локализовать. Накануне было зафиксировано семь возгораний в лесах региона.

По данным пресс-службы, всего с начала года в регионе зафиксировано 203 лесных пожаров на общей площади 3 тыс. 404,48 га. Таким образом, за сутки общая площадь пожаров выросла на 473 га.

С 10 июня в Томской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки из-за установившейся сухой жаркой погоды и высоким классом пожарной опасности установлен режим повышенной готовности.

До 31 июля 2025 года продлен особый противопожарный режим на всей территории региона.

Томская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индонезия выдала РФ владельца телеграм-канала, продававшего персональные данные людей

В Барнауле горит склад на площади 500 кв. м

В Барнауле горит склад на площади 500 кв. м

Бывший директор РАЭК арестован по обвинению в госизмене

Отменены ограничения для аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Отменены ограничения для аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Что произошло за день: четверг, 10 июля

Крупнейшие экспортеры в июне увеличили продажу валюты до $7,5 млрд с $7,3 млрд в мае

МВД объявило в розыск Евгения Чичваркина

СД РЖД рекомендовал направить на дивиденды на "префы" за 2024 год 11 млрд рублей

Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законов на демографию

Рябков считает, что РФ и США скоро определятся со сроками III раунда консультаций

Рябков считает, что РФ и США скоро определятся со сроками III раунда консультаций
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6704 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });