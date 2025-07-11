В Шебекине в результате обстрела погибла женщина

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате обстрела города Шебекино погибла женщина, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Она умерла на месте до приезда скорой помощи.

"Вследствие прилета боеприпасов в одном частном доме пробита кровля, на территории другого домовладения повреждены хозпостройки. Также посечены осколками два автомобиля", - рассказал Гладков и добавил, что информация о последствиях уточняется.