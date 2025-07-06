Два человека погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли при атаке украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино - Белгород. От полученных ранений они скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнем", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье Гладков сообщал о двух пострадавших жителях области при атаке беспилотников ВСУ.