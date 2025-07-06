Два человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Украинские дроны атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Красная Яруга многоквартирный дом атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и шеи бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В результате детонации в доме повреждено остекление.

В поселке Октябрьский Белгородского района многоквартирный дом атакован FPV-дроном. Пострадал мирный житель. Мужчине с множественными мелкими порезами лица и тела оказали необходимую помощь в Октябрьской республиканской больнице. Лечение продолжит амбулаторно. В доме повреждены окна и балконы, а также две машины.

Кроме того, минувшей ночью в городе Шебекино на территорию предприятия с беспилотника было сброшено взрывное устройство - повреждены два автомобиля и технологическое оборудование.