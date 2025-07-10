В результате обстрела Шебекина погибли два человека

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В результате утреннего обстрела города Шебекино погибли два человека, следует из сообщений губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Сначала он сообщил о погибшей на месте женщине. Также был ранен мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения груди и живота. Днем Гладков сообщил, что раненый умер в Шебекинской больнице.

В результате взрыва в одном доме была пробита крыша и выбиты окна, а также была полностью разрушена пристройка к другому дому.