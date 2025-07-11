Суд рассмотрит иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам в закрытом режиме

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу решил рассмотреть в закрытом заседании иск "Роснано" о солидарном взыскании нанесенных ей убытков с Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров в размере 5,6 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Ходатайство "Роснано" о закрытом заседании поддержали почти все ответчики, один оставил на усмотрение суда.

Заседание отложено на 12 августа.

Иск "Роснано" к Чубайсу, его давним соратникам Юрию Удальцову, Олегу Киселеву и Владимиру Аветисяну, а также Борису Подольскому, Герману Пихоя, Дмитрию Пимкину и Николаю Тычинину был подан "Роснано" 31 марта, компания ходатайствовала о его рассмотрении в закрытом режиме. "Роснано" хочет взыскать с ответчиков убытки в размере 3,89 млрд рублей и $20,45 млн.

Исковое заявление связано с провальным для "Роснано" проектом "гибких планшетов" Plastic Logic.

Вместе с иском "Роснано" подало заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Чубайса и других ответчиков в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей и на ту же сумму - на деньги и имущество близких родственников фигурантов иска.

Заявление компания мотивировала тем, что "непринятие судом обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения заявленных требований, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, поскольку АО "Роснано" считает, что ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".

Суд 14 мая меры обеспечения принял. 27 мая суд отказал в отмене мер. Суд принял меры обеспечения только в отношении ответчиков.

"Согласно сведениям, размещенным в СМИ, часть ответчиков находятся за пределами РФ, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы РФ; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы РФ", - аргументировало ходатайство об обеспечительных мерах госкомпания.

С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб истцу, опасалась компания "Роснано".

Суд согласился с этими доводами и на активы в запрашиваемой сумме наложил арест.

Однако заявленные "Роснано" меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований "не в полной мере соразмерны исковым требованиям и субъектному составу участников", решил суд. Прямых или косвенных доказательств относительно наличия имущества и его отчуждения близкими родственниками ответчиков суду не предоставлено, запрашиваемые меры не связаны с предметом искового заявления, поэтому в этой части ходатайство об обеспечительных мерах не подлежит удовлетворению, решил суд.

Убытки, которые хочет взыскать "Роснано", понесены в связи с реализацией проекта Plastic Logic, иск направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании, сообщили ранее "Интерфаксу" в компании.

"Проект, стартовавший в 2009 году, в целях создания производства в РФ гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не достиг первоначальных целей. Уже в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.