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Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Чубайса

Решение об аресте принял Арбитражный суд Москвы

Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Чубайса
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса по решению Арбитражного суда Москвы, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно документу, дело возбуждено 17 апреля 2025 года по исполнительному листу суда.

В качестве предмета исполнения в нем указано "наложение ареста". Денежная сумма активов не уточняется.

6 апреля этого года Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Чубайса и других бывших топ-менеджеров "Роснано" на 5,6 млрд рублей по иску госкомпании о солидарном взыскании нанесенных ей убытков.

Также "Роснано" просило об обеспечительных мерах в отношении активов близких родственников своих экс-руководителей, но не убедило суд в необходимости этой меры.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск "Роснано" к Чубайсу, его давним соратникам Юрию Удальцову, Олегу Киселеву и Владимиру Аветисяну, а также Борису Подольскому, Герману Пихоя, Дмитрию Пимкину и Николаю Тычинину был подан "Роснано" 31 марта, компания ходатайствовала о его рассмотрении в закрытом режиме. "Роснано" хочет взыскать с ответчиков убытки в размере 3,89 млрд рублей и $20,45 млн.

Исковое заявление, связанное с провальным для "Роснано" проектом "гибких планшетов" Plastic Logic, принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 30 апреля.

Арбитражный суд Москвы Роснано ФССП Анатолий Чубайс
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