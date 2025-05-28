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Ответчик по иску "Роснано" к бывшим топ-менеджерам после отставки отсудил у компании 39 млн руб. премии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Бывший зампредседателя правления "Роснано" Дмитрий Пимкин, являющийся одним из ответчиков по иску компании к экс-руководству, после отставки отсудил у нее 39 млн рублей премии. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы, где Пимкин оспаривал наложение ареста на свои активы.

Пимкин работал в "Роснано" с июня 2008 года по апрель 2021 года в различных должностях (с июля 2019 года - заместитель председателя правления УК "Роснано"), а спустя два года после увольнения отсудил у компании премию.

В частности, в октябре 2023 года решением Зюзинского районного суда Москвы в пользу Пимкина взыскана премия в размере 39,4 млн рублей. Эта сумма был выплачена ему в ноябре 2024 года, говорится в материалах арбитража.

В марте 2025 года "Роснано" подало иск к бывшим топ-менеджерам во главе с Анатолием Чубайсом о взыскании убытков в размере 3,89 млрд рублей и $20,45 млн, связанных с провальным проектом "гибких планшетов" Plastic Logic. "Роснано" также попросило принять обеспечительные меры в виде ареста активов фигурантов в размере 5,6 млрд рублей в пределах заявленных исковых требований.

Пимкин (как и другие фигуранты) обратился в суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер. Суд отказался удовлетворить его заявление.

В нем Пимкин указал, что в иске "Роснано" предъявлены требования об убытках за период с 30 марта 2015 года по 30 октября 2020 года, в то время как сам Пимкин был членом правления лишь с 1 августа 2019 года, то есть лишь около года. Пимкину вменяется два эпизода одобрения предоставления денежных средств: на сумму $2,5 млн (по курсу ЦБ РФ на 17 апреля 2025 года эквивалентно 205,9 млн рублей) и на сумму 134,1 млн рублей. Соответственно, общая сумма вменяемых Пимкину убытков – почти 340 млн рублей.

Пимкин заявил, что не согласен с той оценкой доказательств, которую ранее дал суд, и попросил повторно рассмотреть дело и отменить обеспечительные меры.

Также Пимкин указал, что судом при наложении обеспечительных мер не учтены положения закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и о том, что наложение ареста на все денежные средства ответчика означает лишение его средств к существованию. Суд счел, что доводы бывшего топ-менеджера о лишении его средств к существованию подлежат отклонению.

В материалах суда указано, что Пимкин зарегистрировал в США компанию Glift Inc, а сам проживает в штате Нью-Йорк. При этом, отмечает суд, на территории РФ у Пимкина отсутствует какое-либо имущество, "несмотря на многомиллионные доходы, полученные ответчиком за период трудоустройства в "Роснано".

"Согласно поступившим в материалы исполнительного производства ответам Роскадастра, а также сводке по исполнительному производству в отношении ответчика, у ответчика отсутствует какое-либо имущество, что свидетельствует о реализации ответчиком имевшихся у него активов в короткий промежуток времени", - указывается в материалах дела.

Роснано Дмитрий Пимкин
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