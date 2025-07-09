Решения о полном запрете экспорта бензина пока нет, но власти готовы к нему

Профильные ведомства будут мониторить топливный рынок, при ухудшении ситуации готовы быстро ввести полный запрет, заявили источники

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Решения о полном запрете экспорта бензина (в том числе и для производителей - нефтяных компаний) пока нет, хотя технически все готово, Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго поддерживают идею. Об этом "Интерфаксу" рассказали источники после совещания о ситуации на топливном рынке, которое в среду провел вице-премьер Александр Новак.

Собеседники агентства также отметили, что представители профильных ведомств будут мониторить ситуацию, при ухудшении готовы быстро ввести полный запрет на экспорт бензина. Один из из источников упомянул о неделе как о ближайшей отсечке этого мониторинга.

В секретариате Новака подтвердили, что правительство пока не вводит полный запрет на экспорт бензина, соответствующего решения нет.

В настоящее время до 31 августа 2025 года действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей, ограничение не действует в отношении поставок, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов, то есть крупными НК.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин резко подскочили и держатся на высоких уровнях уже несколько недель. По данным Петербургской биржи, цены закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле они вплотную приблизились к рекордам 2023 года.

Представители розничных сетей заявляют, что из-за высоких оптовых цен маржинальная доходность АЗС переходит в отрицательную зону с учетом эксплуатационных затрат АЗС, поэтому заправки вынуждены будут повышать стоимость. Согласно информации Росстата, потребительские цены на бензин в последние две недели июня выросли на 0,2%, тогда как в середине июня рост был на 0,1%, а в начале месяца - на 0,07%. По сравнению с началом года рост цен на АЗС составил 3,25% при общей инфляции в 3,76%.

Между тем в Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. "Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. Минэнерго, ФАС и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса", - заявили "Интерфаксу" в Минэнерго.