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Арестован глава ЖКХ района в Дагестане, где произошло массовое отравление водой

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Суд арестовал директора муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Марагарамкентского района Дагестана, подозреваемого в оказании небезопасных услуг после вспышки острой кишечной инфекции в пяти селах муниципалитета, сообщает следственное управление СКР по республике в своем телеграм-канале в пятницу.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального района "Магарамкентский район" в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 7 июля поступила информация о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района.

Первоначально в Магарамкентскую ЦРБ обратились 110 местных жителей, лечение в медучреждении проходили 18 человек. У всех пострадавших, в том числе детей от 3 до 14 лет, было выявлено отравление легкой и средней степени тяжести. Также у госпитализированных с острой кишечной инфекцией был обнаружен возбудитель дизентерии.

Впоследствии количество пострадавших выросло до 274 человек, а к четвергу - до 302 человек. В настоящее время число отравившихся питьевой водой превысило 370 человек.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты.

Следственными органами СУ СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

В рамках расследования задержан директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района. Были проведены обыски в районной администрации.

СКР Дагестан Роспотребнадзор
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