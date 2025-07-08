Поиск

В Дагестане по факту массового отравления возбуждено уголовное дело

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане возбудили уголовное дело в связи со вспышкой острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе, сообщает управление СКР по региону.

По данным следствия, с 7 по 8 июля к врачам обратились более 100 человек из населенных пунктов Магарамкентского района с признаками отравления, некоторые из них госпитализированы, в том числе дети. В СК выяснили, что граждане пили воду, которая подается в дома в этих селах по водопроводным линиям.

Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Прокуратура Дагестана взяла расследование на контроль, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Свое расследование ведет и Роспотребнадзор. Ведомство 7 июля получило данные о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. За медицинской помощью после массового отравления в Центральную районную больницу Магарамкентского района обратились 110 местных жителей, в стационаре остались 18 заболевших. У всех пострадавших, в том числе детей от 3 до 14 лет, было выявлено отравление легкой и средней степени тяжести.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14-ти км от села Магарамкент в сторону села Ахты.

Дагестан Роспотребнадзор СКР Магарамкент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит иск о передаче РФ доли Струкова в ЮГК в закрытом режиме

В Кремле ценят усилия Трампа по организации прямых переговоров Москвы и Киева

В Кремле отказались от комментариев в связи со смертью Старовойта

Ответчики попросили суд рассмотреть иск о доле Струкова в ЮГК в закрытом режиме

СКР возбудил дело в связи со взрывом в рязанском клубе

Совет Думы включил в повестку вторника утверждение Никитина министром транспорта

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач назначен руководителем Росаккредитации

В суд направлены дела о хищении бюджетных средств парка "Патриот"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6692 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });