В Дагестане по факту массового отравления возбуждено уголовное дело

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане возбудили уголовное дело в связи со вспышкой острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе, сообщает управление СКР по региону.

По данным следствия, с 7 по 8 июля к врачам обратились более 100 человек из населенных пунктов Магарамкентского района с признаками отравления, некоторые из них госпитализированы, в том числе дети. В СК выяснили, что граждане пили воду, которая подается в дома в этих селах по водопроводным линиям.

Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Прокуратура Дагестана взяла расследование на контроль, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Свое расследование ведет и Роспотребнадзор. Ведомство 7 июля получило данные о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. За медицинской помощью после массового отравления в Центральную районную больницу Магарамкентского района обратились 110 местных жителей, в стационаре остались 18 заболевших. У всех пострадавших, в том числе детей от 3 до 14 лет, было выявлено отравление легкой и средней степени тяжести.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14-ти км от села Магарамкент в сторону села Ахты.