Поиск

Число отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших при вспышке острой кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района Дагестана выросло до 302 человек, среди них 294 ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава республики в четверг.

"В Магарамкентской ЦРБ проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией. За последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты постепенно идут на поправку, в настоящее время трое из них уже выписаны из больницы.

"Сейчас в стационаре проходят лечение 93 человека. Больница обеспечена всем необходимым для их терапии, а также проведения профилактики распространения кишечной инфекции в очагах", - информирует пресс-служба.

Медики также проводят подворовые обходы в селах, где было зафиксировано массовое отравление водой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование в связи с поступившей 7 июля информацией о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района.

Первоначально за медицинской помощью после массового отравления в Магарамкентскую ЦРБ обратились 110 местных жителей, лечение в медучреждении проходили 18 человек. У всех пострадавших, в том числе детей от 3 до 14 лет, было выявлено отравление легкой и средней степени тяжести. Накануне в Минздраве Дагестана сообщили, что число пострадавших после вспышки острой кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района выросло до 274 человек, среди них 270 детей. В Центральной районной больнице лечение с симптомами гастроэнтерита проходили 84 пациента, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Также у госпитализированных с острой кишечной инфекцией был обнаружен возбудитель дизентерии.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты.

Кроме того, установлено, что информация об авариях на водопроводе, произошедших 30 июня и 4 июля, не была своевременно доведена до управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Было решено временно приостановить работу детских садов в селах Магарамкентского района, где люди отравились питьевой водой, и временно закрыть точки общепита на территории муниципалитета.

Следственными органами СУ СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

В рамках расследования задержан директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района. Были проведены обыски в районной администрации.

Дагестан Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ заявил о минимальном отклике США на предложение о возобновлении авиасообщения

МИД РФ заявил о минимальном отклике США на предложение о возобновлении авиасообщения

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 14 дронов ВСУ

Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Суд в Москве заочно арестовал основательницу Meduza Галину Тимченко

Что произошло за день: среда, 9 июля

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Число отравившихся водой в Дагестане увеличилось до 274 человек

В Дагестане после массового отравления водой задержан глава ЖКХ района

"Аэрофлот" с 18 июля запустит рейсы из Москвы в Геленджик

Раненный на пляже Курска пятилетний мальчик умер при перевозке в Москву

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });