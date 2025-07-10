Число отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших при вспышке острой кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района Дагестана выросло до 302 человек, среди них 294 ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава республики в четверг.

"В Магарамкентской ЦРБ проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией. За последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты постепенно идут на поправку, в настоящее время трое из них уже выписаны из больницы.

"Сейчас в стационаре проходят лечение 93 человека. Больница обеспечена всем необходимым для их терапии, а также проведения профилактики распространения кишечной инфекции в очагах", - информирует пресс-служба.

Медики также проводят подворовые обходы в селах, где было зафиксировано массовое отравление водой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование в связи с поступившей 7 июля информацией о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района.

Первоначально за медицинской помощью после массового отравления в Магарамкентскую ЦРБ обратились 110 местных жителей, лечение в медучреждении проходили 18 человек. У всех пострадавших, в том числе детей от 3 до 14 лет, было выявлено отравление легкой и средней степени тяжести. Накануне в Минздраве Дагестана сообщили, что число пострадавших после вспышки острой кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района выросло до 274 человек, среди них 270 детей. В Центральной районной больнице лечение с симптомами гастроэнтерита проходили 84 пациента, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Также у госпитализированных с острой кишечной инфекцией был обнаружен возбудитель дизентерии.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты.

Кроме того, установлено, что информация об авариях на водопроводе, произошедших 30 июня и 4 июля, не была своевременно доведена до управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Было решено временно приостановить работу детских садов в селах Магарамкентского района, где люди отравились питьевой водой, и временно закрыть точки общепита на территории муниципалитета.

Следственными органами СУ СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

В рамках расследования задержан директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района. Были проведены обыски в районной администрации.