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В Дагестане после массового отравления водой задержан глава ЖКХ района

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане после вспышки острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана был задержан директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство", сообщает следственное управление СКР по республике.

Следствие скоро попросит суд выбрать задержанному меру пресечения. В администрации района прошли обыски, по делу назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза. В отношении всех потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). По данным следствия, с 7 по 8 июля к врачам обратились более 100 человек из населенных пунктов Магарамкентского района с признаками отравления, некоторые из них госпитализированы, в том числе дети. В СК выяснили, что граждане пили воду, которая подается в дома в этих селах по водопроводным линиям.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование в связи с поступившей 7 июля информацией о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района. В Центральную районную больницу обратились 110 местных жителей, в настоящее время в медучреждении проходят лечение 18 человек. У всех пострадавших, в том числе детей от 3 до 14 лет, было выявлено отравление легкой и средней степени тяжести.

У госпитализированных с острой кишечной инфекцией также был выявлен возбудитель дизентерии.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты.

Кроме того, было установлено, что информация об авариях на водопроводе, произошедших 30 июня и 4 июля, не была своевременно доведена до управления Роспотребнадзора по Дагестану.

8 июля руководство Магарамкентского района решило приостановить работу детских садов в четырех селах муниципалитета, где отравились люди.

Дагестан ЖКХ Роспотребнадзор СКР Магарамкент
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