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В парке "Патриот" возведут монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом будет возведен в парке "Патриот", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Здесь, в Корее, будет сооружен монумент в память о героях, воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с нашими бойцами помогали освободить Курскую область. Одновременно в России, в Москве, в парке "Патриот" будет сооружен монумент в память о нашей борьбе с японским милитаризмом", - сказал он на торжественном приеме в северокорейском городе Вонсан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что правительство КНДР дало в субботу официальный прием в честь визита Лаврова.

КНДР МИД РФ Сергей Лавров Патриот
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